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31 июля 2026 в 13:00

Дрон ВСУ ударил по стихийному рынку в Каховке

Глава Каховки Филипчук: дрон ВСУ поразил стихийный рынок

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Беспилотник ВСУ атаковал стихийный рынок в Каховке в Херсонской области, написал глава округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. По его словам, никто не погиб.

Нацисты обстреляли стихийный рынок на Светловской площади в Каховке. Проводил встречу с жителями возле универсама. И в этот момент взрыв. Люди падают, прилавки разлетаются, все в пыли. Ничего не видно, — заявил Филипчук.

По его словам, он сам находился в 20 метрах от взрыва: удар оглушил всех находящихся на рынке людей. Глава округа добавил, что дрон не долетел буквально пару метров до места скопления мирных жителей и поразил машину, стоявшую перед людьми. Она остановила взрывную волну и осколки. Сам Филипчук поехал в Светлово после появления слухов о новых прилетах беспилотников.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об ударе украинских дронов по городу. С его слов, погиб один мирный житель. Еще 11 жилых домов оказались повреждены в результате падения дрона ВСУ, начиненного металлическими шариками и взрывчаткой.

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