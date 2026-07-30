Собрал и продал: новые правила сбыта грибов и ягод с 1 сентября 2026 года

Собрал и продал: новые правила сбыта грибов и ягод с 1 сентября 2026 года

Это лето щедро на грибы и ягоды — лесники и старожилы говорят, что такой урожай бывает не каждый год. Многие уже думают не только о засолке и заморозке для себя, но и о том, чтобы продать часть собранного и немного заработать. Но продажа грибов и ягод в 2026 году регулируется целым рядом правил, и незнание этих норм может обернуться штрафами.

Что изменится с этой осени

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые ветеринарные правила Минсельхоза, которые будут действовать до 1 сентября 2032 года. Они касаются тех, кто продает грибы, ягоды, овощи и фрукты — свои или собранные в лесу — на розничных рынках и ярмарках. Для личного потребления порядок не меняется: собирайте и ешьте сами сколько угодно.

Главное новшество — обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза перед продажей. Специалисты оценивают внешний вид, запах, вкус и цвет продукции, а свежие и замороженные грибы и ягоды дополнительно проверяют на яйца гельминтов. Продавец должен лично предоставить товар на проверку — без этого продажа на рынке запрещена.

Продавать излишки урожая с дачи и собранные в лесу грибы с ягодами можно без регистрации ИП или самозанятости, но только на рынках и сезонных ярмарках при соблюдении установленных условий. Специалисты уточняют: легально сбыть лесной урожай можно через сборные пункты у предпринимателей, на сезонных ярмарках или в «социальных местах» на рынках, которые специально выделены для дачников и грибников.

Собрал и продал: новые правила сбыта грибов и ягод с 1 сентября 2026 года Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru

За что грозит штраф продавцу

Чтобы продажа грибов и ягод не закончилась штрафом, важно соблюдать несколько правил для продавца:

продавайте товар только в отведенных местах — на рынках, ярмарках или через сборные пункты, а не на обочине дороги без разрешения;

имейте при себе документ, подтверждающий безопасность продукции, обычно справку из лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы;

не собирайте и не продавайте виды, внесенные в Красную книгу, — штраф по статье 8.35 КоАП РФ составляет от 2,5 до 5 тыс. рублей, а при крупных объемах на продажу предусмотрена ответственность вплоть до уголовной, до четырех лет лишения свободы для одиночек и до девяти лет — для группы;

избегайте сбора в заповедниках и на особо охраняемых территориях: штраф для граждан — от 3 тыс. до 4 тыс. рублей;

за торговлю без регистрации ИП или самозанятости на неположенных площадках (по статье 14.1 КоАП РФ) можно получить штраф от 500 до 2 тыс. рублей.

Как покупателю выбрать грибы и ягоды на рынке

Теперь взгляд с другой стороны прилавка. Покупателю тоже стоит быть внимательным, чтобы не купить испорченный или опасный товар, например поганки вместо благородных грибов:

просите у продавца документ о прохождении ветеринарно-санитарной экспертизы — с сентября 2026 года это законное требование для рыночной торговли;

осматривайте грибы: избегайте экземпляров со слизью, темными пятнами, неприятным запахом или червоточинами — это признаки порчи или ложных видов;

у ягод проверяйте упругость и цвет — мягкие, потекшие или заплесневелые плоды брать не стоит;

покупайте у постоянных продавцов на официальных рыночных местах, а не с рук у случайных людей на обочинах — там нет никакого контроля качества.

Можно ли продавать собранные грибы и ягоды в 2026 году: правила и штрафы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве и Московской области для сбыта собственной продукции действуют сезонные ярмарки выходного дня и «социальные места» на розничных рынках — уточнить адреса можно у местной администрации или на сайте регионального Минсельхоза. Соблюдение этих несложных правил позволит и продавцам, и покупателям чувствовать себя спокойно: одни смогут избежать штрафов, а другие — некачественного урожая на своем столе.

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