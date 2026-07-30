Штраф 3 тыс. за один гриб: что грозит грибнику в заказнике и заповеднике

Лето и ранняя осень издавна считаются горячей порой для любителей тихой охоты. Многие с нетерпением ждут сезона, чтобы сходить в лес, подышать свежим воздухом и набрать полные лукошки груздей, белых или подберезовиков. Казалось бы, лес открыт для всех, природа щедро делится своими дарами, и никто не мешает наслаждаться этим увлекательным занятием. Но именно в это время года кое-кто из грибников рискует попасть в очень неприятную ситуацию. Дело в том, что сбор грибов в некоторых местах строго запрещен законом и за это предусмотрено весьма суровое наказание. Разберемся, каким будет штраф за грибы в заказнике, почему запрещен сбор грибов на особо охраняемых территориях и что грозит по ст. 8.39 КоАП за грибы.

Где категорически нельзя собирать грибы: заповедники, заказники, нацпарки

Наше государство бережно относится к дикой природе, поэтому определенные территории взяты под строгую охрану. К таким местам относятся государственные природные заповедники, национальные парки и различные заказники. Заповедники — это самые строгие зоны. Туда вообще закрыт доступ для простых граждан. Там ученые ведут наблюдения за природой в ее первозданном виде, и любое вмешательство человека разрушает их многолетний труд. Появление человека без специального пропуска уже является серьезным нарушением.

Национальные парки созданы частично для сохранения природы, а частично для того, чтобы люди могли там отдыхать. Однако и там есть ограничения. В нацпарках обычно выделяют специальную рекреационную зону, где можно гулять, купаться и собирать грибы или ягоды. Но большая часть территории парка является охранной, и туда заходить запрещено.

Что касается заказников, то они создаются для сохранения или восстановления отдельных видов растений и животных. В заказниках может быть частично разрешен проход людей, но вот любая добыча растений, грибов или ягод строжайше запрещена. Часто грибники не видят никаких табличек, лес кажется обычным, но по документам это ценная охраняемая территория, и сбор даже одного гриба там приравнивается к браконьерству.

Где категорически нельзя собирать грибы: заповедники, заказники, нацпарки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размер штрафа для граждан — от 3 тыс. до 4 тыс. рублей

Многие думают, что если набрал всего ведерко опят, то и наказание будет символическим, просто сделают замечание. Это большое заблуждение. Для обычных граждан, то есть для нас с вами, не являющихся должностными или юридическими лицами, предусмотрен денежный штраф. Его размер может составлять от 3000 до 4000 рублей. Конкретная сумма зависит от тяжести нарушения и от того, где именно вы были пойманы. Например, в некоторых регионах или на территориях федерального значения штраф за грибы могут выписать по верхней планке. Для пенсионера или человека со скромным доходом потеря 4000 рублей ощущается очень болезненно. При этом нужно понимать, что просто так отдать деньги и уйти со своими грибами не получится, их конфискуют. Сумма штрафа никак не зависит от того, сколько грибов вы собрали. Даже если нашли всего одну лисичку и положили ее в карман, штраф будет таким же, как если бы вы ушли с полной корзиной.

Статья 8.39 КоАП РФ: ответственность за нарушение режима ООПТ

Вся юридическая база для наказания любителей тихой охоты опирается на статью 8.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Аббревиатура ООПТ расшифровывается как «особо охраняемые природные территории». В этой статье четко прописано, что нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды на этих территориях влечет за собой административную ответственность. То есть закон не говорит отдельно о грибах, ягодах или цветах. Он говорит о запрете любого изъятия чего-либо из природной среды охраняемой зоны. Если егерь или инспектор ловит вас в заказнике с ножиком и корзинкой, он составляет протокол именно по этой статье. Вам дадут прочитать этот протокол, выпишут квитанцию на оплату штрафа и объяснят, в какие сроки нужно внести деньги. Игнорировать бумагу не стоит, иначе дело могут передать судебным приставам, что приведет к еще большим проблемам и дополнительным штрафам.

Конфискация урожая — дополнительное наказание

Это та часть закона, которая огорчает грибников больше всего. Помимо того что вам выпишут денежный штраф, все найденные и собранные грибы будут безжалостно изъяты. По закону предметы, которыми было совершено правонарушение, подлежат конфискации. В данном случае вашим орудием была корзинка, а предметом правонарушения стали сами дары леса. Инспектор заберет у вас весь урожай. Часто грибы просто выкидывают или сжигают, чтобы исключить их продажу. Бывает обидно до слез, когда набрано полное ведро благородных грибов. Более того, если вы приехали на машине и грузили грибы прямо в багажник, инспектор имеет право осмотреть транспортное средство. Поэтому лучшим советом в такой ситуации будет не ругаться с представителями власти, а спокойно принять свою ошибку, чтобы не усугублять положение неподчинением сотрудникам полиции или лесной охраны.

Штраф 3 тыс. за один гриб: что грозит грибнику в заказнике и заповеднике Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет, если собирать грибы в заказнике повторно

Бывает так, что человек уже получил штраф за грибы в заказнике, но через год снова забыл об осторожности и пошел по знакомой тропинке в запретную зону. Повторное нарушение может быть расценено как злостное, и хотя в КоАП РФ за статью 8.39 не предусмотрено усиление наказания за повторность, сам факт того, что вы уже привлекались к ответственности, может повлиять на решение суда. Кроме того, если ваши действия будут квалифицированы как причинение значительного ущерба, может наступить уголовная ответственность.

Отдельная тема — сбор краснокнижных грибов. Если будет доказано, что вы делали это осознанно, вам грозит не административный, а уголовный штраф до 1 млн рублей, а также лишение свободы на срок до четырех лет. Конечно, вряд ли кто-то из простых грибников пойдет на такой риск, но знать о таких последствиях стоит.

Как узнать статус территории перед походом за грибами

Чтобы не испортить себе настроение и не расставаться с деньгами из-за незнания закона, нужно заранее готовиться к грибной прогулке. Лучший способ проверить лес — это открыть интернет и найти карту вашего региона. На портале Рослесхоза или на местных административных сайтах есть подробные интерактивные карты, где отмечены все границы заповедников, нацпарков и заказников. Перед тем как сесть в автобус или поехать на машине, просто посмотрите, не попадает ли ваш лес в красную зону. Также очень внимательно смотрите на знаки при въезде в лес. Охраняемые территории обязательно маркируются специальными аншлагами. На них пишут название заказника или нацпарка, его площадь и основные запреты. Если вы видите такой знак, сразу разворачивайтесь и ищите другой лес. Если интернета под рукой нет, можно просто спросить у местных жителей, которые обычно хорошо знают, где можно собирать грибы, а где ходит лесная охрана.

Ранее мы рассказали о том, как не перепутать белый гриб и сатанинский и не подпасть под статью.