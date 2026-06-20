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20 июня 2026 в 10:35

Загадочные белые метки на скалах встревожили жителей Финляндии

Белые метки обнаружили на прибрежных скалах у побережья Финляндии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Необычные белые отметины были замечены на прибрежных скалах у побережья Финляндии, сообщает главное лесное управление страны. Они выглядят как окружности с крестами внутри, нанесенные светлой краской. Символы встречаются и в национальном парке в восточной части Финского залива.

Местным жителям и туристам настоятельно рекомендуют не прикасаться к этим знакам. Как выяснилось, с их помощью работники лесной службы, пограничники и сотрудники МЧС отмечают точки установки будущих боновых ограждений.

Боны представляют собой специальные преграды на воде, которые применяются для предотвращения распространения различных веществ по водной поверхности. В данном случае их планируют разместить для защиты Балтийского моря от потенциальных загрязнений. Установка самих заграждений начнется к концу лета, после завершения периода гнездования птиц.

Ранее спасатели на пляже Узункум в Стамбуле обнаружили подозрительный предмет, напоминающий дрон-камикадзе. Находка вызвала немедленную реакцию властей и панику среди отдыхающих.

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