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20 июня 2026 в 11:23

Пропажу животных в Подмосковье связали с «блуждающим» черным столбом

Жители Подмосковья обвинили Комягинский черный столб в пропаже животных

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Более 20 домашних животных бесследно исчезли в подмосковной Ивантеевке и ближайших садовых товариществах за последние полгода, и местные жители связывают это с легендарным Комягинским черным столбом, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам владельцев питомцев, кошки и собаки начинают неожиданно вести себя неадекватно, после чего бесследно пропадают. Собаки срываются с поводков, а кошки выпрыгивают из окон.

Согласно местной легенде, которой уже более 100 лет, где-то в лесу стоит таинственный черный каменный столб высотой около трех метров. Точное местонахождение объекта никто указать не может: старожилы убеждены, что столб намеренно скрывается от людей и меняет свое положение после каждого полнолуния. По их мнению, именно поэтому никаких фотографий загадочного сооружения не существует.

Поклонники аномальных явлений утверждают, что всякий, кому доведется наткнуться на столб, непременно заблудится в лесу. В предполагаемой зоне его нахождения якобы выходят из строя компасы, у людей начинает болеть голова, а телефоны стремительно теряют заряд. Местные жители, склонные к мистике, высказывают предположение, что домашние животные острее чувствуют необъяснимые явления, чем люди, и именно это притягивает их в лес.

Ранее на прибрежных скалах у побережья Финляндии были замечены необычные белые отметины. Они выглядели как окружности с крестами внутри и были нанесены светлой краской. Подобные символы также встречались в национальном парке в восточной части Финского залива.

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