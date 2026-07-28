Соседняя страна ограничила полеты рядом с границей России Финляндия ограничила полеты над Финским заливом на границе с Россией

Авиадиспетчеры Финляндии ввели временные ограничения на полеты ниже 20 км над восточной частью Финского залива, сообщил ТАСС источник в диспетчерских службах Евросоюза. Ограничение действует ориентировочно до 10:00 мск, его причины не уточняются.

В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива временно ограничены полеты на высоте ниже 20 км, — сказал собеседник агентства.

18 июля в авиадиспетчерских службах Евросоюза также сообщали, что авиационные власти Финляндии ограничили полеты над восточной частью Финского залива, который находится под управлением диспетчеров Хельсинки. Ограничения действовали до 09:00 мск.

Позже стало известно, что на палубу находившегося на рейде в Финском заливе судна упали обломки поврежденного беспилотника. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что возгорания не произошло.

До этого заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru заявил, что ВСУ могут запускать беспилотники по Ленинградской области из международных вод Финского залива. По его словам, контролировать и перераспределять воздушное пространство над этой акваторией сложно из-за близости России, Финляндии и Эстонии.