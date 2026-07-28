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28 июля 2026 в 11:09

Основатель Pink Floyd рассказал о менталитете жителей Запада

Основатель Pink Floyd Уотерс: жители Запада привыкли к грабежам и насилию

Роджер Уотерс Роджер Уотерс Фото: Michele Nucci/Keystone Press Agency/Global Look Press
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У жителей Запада сохранилось мировоззрение грабежей и насилия, заявил RT основатель Pink Floyd Роджер Уотерс. Он отметил, что ЕС и США действуют по колониальному принципу — «можно забирать все».

Особенно сейчас, когда США осознали значимость кобальта, лития и других находящихся в земле драгоценных ресурсов, помимо золота. Речь теперь не только о нефти, но и обо всем остальном, — заявил Уотерс.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что руководство Германии не может никак справиться с дефицитом топлива и ростом цен на него из-за обострившегося конфликта в Персидском заливе. Он отметил, что масштабный кризис на Ближнем Востоке крайне негативно отразился на всей европейской экономике, которая оказалась не готова к подобным шокам.

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