У жителей Запада сохранилось мировоззрение грабежей и насилия, заявил RT основатель Pink Floyd Роджер Уотерс. Он отметил, что ЕС и США действуют по колониальному принципу — «можно забирать все».

Особенно сейчас, когда США осознали значимость кобальта, лития и других находящихся в земле драгоценных ресурсов, помимо золота. Речь теперь не только о нефти, но и обо всем остальном, — заявил Уотерс.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что руководство Германии не может никак справиться с дефицитом топлива и ростом цен на него из-за обострившегося конфликта в Персидском заливе. Он отметил, что масштабный кризис на Ближнем Востоке крайне негативно отразился на всей европейской экономике, которая оказалась не готова к подобным шокам.