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28 июля 2026 в 11:56

Раскрыта причина госпитализации посещавших кафе в Коми спортсменов

У посещавших кафе на лыжной базе в Коми спортсменов выявили сальмонеллез

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сальмонеллез выявлен у нескольких спортсменов, посещавших кафе на базе лыжного комплекса в Коми, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Часть заболевших госпитализирована, остальные лечатся амбулаторно.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев сальмонеллеза среди спортсменов, употреблявших 25 и 26 июля продукцию, изготовленную в кафе «Олимпиец» на базе ГАУ РК «Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной», — говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора обследовали помещения кафе, отобрали пробы сырья, готовых блюд, смывов и водопроводной воды для лабораторных исследований. В ведомстве констатировали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания. Спорткомплексу предписано провести дезинфекцию пищеблока и мест пребывания заболевших, а также организовать медицинское наблюдение и обследование персонала.

Ранее появилась информация, что причиной массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае, по предварительным данным, стал возбудитель сальмонеллеза в продуктах питания. Сообщалось, что количество отравившихся увеличилось до 97 человек.

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Коми
кишечные инфекции
сальмонеллез
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