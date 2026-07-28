Раскрыта причина госпитализации посещавших кафе в Коми спортсменов У посещавших кафе на лыжной базе в Коми спортсменов выявили сальмонеллез

Сальмонеллез выявлен у нескольких спортсменов, посещавших кафе на базе лыжного комплекса в Коми, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Часть заболевших госпитализирована, остальные лечатся амбулаторно.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев сальмонеллеза среди спортсменов, употреблявших 25 и 26 июля продукцию, изготовленную в кафе «Олимпиец» на базе ГАУ РК «Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной», — говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора обследовали помещения кафе, отобрали пробы сырья, готовых блюд, смывов и водопроводной воды для лабораторных исследований. В ведомстве констатировали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания. Спорткомплексу предписано провести дезинфекцию пищеблока и мест пребывания заболевших, а также организовать медицинское наблюдение и обследование персонала.

Ранее появилась информация, что причиной массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае, по предварительным данным, стал возбудитель сальмонеллеза в продуктах питания. Сообщалось, что количество отравившихся увеличилось до 97 человек.