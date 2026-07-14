Главари банды «Шагивалеевские» ответили перед судом за убийства В Коми лидеров банды «Шагивалеевские» осудили на 21 и 18 лет колонии

Лидеры банды «Шагивалеевские», действовавшей в Коми в 1990–2000-х годах, получили длительные сроки лишения свободы по делу об убийствах, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Азат Шагивалеев приговорен к 21 году колонии, а Леонид Райман — к 18 годам лишения свободы.

Шагивалееву А.М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в колонии строгого режима. По совокупности приговоров окончательно назначен 21 год лишения свободы. Райману Л.М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии строгого режима, — отметили в пресс-службе.

Как установили следствие и суд, группировка была создана в 1991 году Райманом, Шагивалеевым и еще одним участником, который был убит в 1995 году членами противоборствующей преступной группы. В разные периоды в состав банды входили не менее 17 человек, а ее деятельность продолжалась до 2005 года.

По данным суда, участники группировки имели огнестрельное оружие, боеприпасы и транспорт. Им вменили убийства двух руководителей коммерческих организаций, а также участников и лидеров противоборствующей преступной группировки «Ифы-Козлова» и супруги одного из ее руководителей.

Один из бизнесменов был убит после отказа сотрудничать с группировкой и предоставлять ей защиту от других криминальных объединений. Второго предпринимателя устранили как конкурента в бизнесе. Также в декабре 1993 года участники банды совершили покушение на супругу и водителя гендиректора одной из компаний, однако они выжили.

Кроме того, Шагивалеев и Райман с 1992 по 1997 год вымогали деньги у руководителя частной фирмы. Общая сумма переданных им денег составила не менее 660 млн рублей (660 тыс. рублей после деноминации).

Ранее Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего директора по экономике и финансам ростовского подшипникового завода ГПЗ-10 Николая Борисова к 3 годам 10 месяцам лишения свободы по делу о хищении 2,2 млрд рублей. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. рублей.