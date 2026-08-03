«Ужасы продолжаются»: на Украине заявили о разрушении энергосистемы Мендель заявила, что энергетическая система на Украине фрагментирована

Энергетическая система Украины фрагментирована, а нефтеперерабатывающие заводы разрушены, заявила в социальной сети Х бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, «ужасы продолжаются».

Наша энергетическая система фрагментирована, нефтеперерабатывающие заводы разрушены, а ужасы <...> продолжаются, — отметила она.

Также Мендель обратила внимание на число разрушенных АЗС группы «Нафтогаз». По ее информации, 37 автозаправок группы подверглись ударам. Для обычных украинцев это означает длинные очереди, высокие цены на топливо и растущие трудности с поиском работающих АЗС, поскольку энергетическая инфраструктура страны продолжает систематически разрушаться, резюмировала экс-секретарь.

Ранее Мендель осудила жесткую мобилизацию в Одессе, где мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК (украинский аналог военкоматов). По ее мнению, Украине нужна справедливая, прозрачная и добровольная система мобилизации, а не та, которая терроризирует граждан и «толкает их на край пропасти».