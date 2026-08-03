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03 августа 2026 в 16:04

Россиянин прилетел из Вьетнама с экзотическим сувениром и попался

Россиянина с чучелом крокодила в ручной клади задержали в аэропорту Новосибирска

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В аэропорту Новосибирска задержали пассажира с чучелом крокодила в ручной клади, говорится на сайте Сибирского таможенного управления. Россиянин привез экзотический сувенир из Вьетнама.

Отмечается, что 36-летнего путешественника остановили во время прохождения зеленого коридора при выборочном досмотре. Чучело рептилии весило около 400 граммов. Россиянин приобрел его в одном из магазинов во время поездки.

Экспертиза показала, что чучело крокодила подпадает под действие Конвенции СИТЕС. Для вывоза предмета нужна специальная декларация и документы от уполномоченных органов. Против нарушителя возбудили два административных дела, ему грозят штраф и конфискация сувенира.

До этого сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево у пассажира нашли мармелад с каннабисом. Служебная собака по кличке Брауни учуяла неладное в чемодане 50-летнего иностранца из Катара в зеленом коридоре.

Ранее таможенники аэропорта Шереметьево пресекли попытку контрабанды ювелирных украшений на сумму 36 млн рублей. Незадекларированные изделия обнаружили у 46-летней россиянки, прибывшей из Дубая. Проверка прошла в рамках выборочного контроля в VIP-зале при прохождении зеленого коридора.

Общество
Новосибирск
Вьетнам
аэропорты
крокодилы
таможни
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