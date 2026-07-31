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31 июля 2026 в 11:03

Полиция Вьетнама отказалась искать пропавшую российскую туристку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Полиция Вьетнама отказалась разыскивать пропавшую российскую туристку Регину из-за ее возраста, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, поиски длились всего неделю. После этого правоохранители страны заявили, что они разыскивают только несовершеннолетних и пожилых, остальные в списке пропавших не числятся.

Инцидент произошел в начале июня. Регина прилетела вместе с матерью и отчимом. За два дня до своего 26-летия девушка решила прогуляться по берегу моря вместе с приемным отцом. Мужчина слегка отстал от нее из-за проблем со здоровьем и потерял ее из виду.

После этого он услышал крик: «Дядя Боря!». Отчим принялся искать падчерицу в воде, но море штормило. Родные обыскали съемную виллу, но так и не нашли девушку. Они обратились в полицию. Правоохранители искали Регину неделю, после чего отказались дальше разыскивать. Мать и отчим пропавшей вернулись в Москву и ищут дочь на свои средства.

Ранее в Таиланде пропали брат и сестра Назимовы. Они выехали из дома на мотоцикле, после чего их никто больше не видел. В дальнейшем транспортное средство нашли закопанным.

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