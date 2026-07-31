«Нельзя даже воду»: россиянам напомнили о жестких запретах в Гонконге Консул Богучарская: в метро Гонконга нельзя есть и даже пить воду

Пить воду и другие жидкости в метро Гонконга нельзя, заявила РИА Новости пресс-секретарь генерального консульства России в городе Екатерина Богучарская. По ее словам, также в этом регионе запрещено кормить местных животных, в том числе голубей, обезьян и кабанов.

В метро нельзя есть и даже пить воду, — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что на любые нарушения власти реагируют незамедлительно. Богучарская посоветовала всегда носить с собой паспорт или другой удостоверяющий личность документ, поскольку полиция вправе запросить его в любой момент. Консул уточнила, что Гонконг по праву считается одним из самых безопасных городов мира: здесь создана эффективная система безопасности, а уровень преступности минимален.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сообщил, что в Таиланде многие россияне берут в аренду байки на длительный срок, не подозревая об опасности. По его словам, при возвращении мотоциклов у туристов нередко возникают конфликты с местными рэкетирами, в ходе которых их могут ограбить и даже убить.