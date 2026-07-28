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28 июля 2026 в 11:03

Египет экстрадировал в Узбекистан криминального авторитета

Египет экстрадировал в Узбекистан криминального авторитета Жору Ташкентского

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Египет выдал Узбекистану 54-летнего криминального авторитета Георгия Сорокина, известного под псевдонимом Жора Ташкентский, сообщает Telegram-канал «Прайм Крайм». По информации источника, вор в законе был задержан на территории Египта по официальному запросу МВД Республики Узбекистан.

На родине криминальному деятелю предъявлены обвинения в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает канал. На данный момент правоохранительные органы не раскрывают детали конкретного эпизода данного преступления.

Первый тюремный срок за грабеж Сорокин получил еще в 1990 году, находясь в Советском Союзе, пишет канал. Позднее, в 1998 году, он был «коронован» в Москве представителями преступного мира. На протяжении многих лет Жора Ташкентский вел активную противоправную деятельность в Узбекистане, Казахстане и России, передает источник.

Ранее сотрудники Иммиграционного бюро Таиланда провели спецоперацию и задержали бизнесмена из России, который якобы является лидером крупной преступной группировки. Как пишут местные СМИ, операция по аресту фигуранта проходила в частном доме в районе Чалонг на основании ордера провинциального суда и запроса Генеральной прокуратуры РФ.

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