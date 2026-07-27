Стало известно, кто скупает молочку у России Экспорт молочной продукции из России вырос на 14%

Россия в январе — мае 2026 года увеличила экспорт молочной продукции на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсант». В денежном выражении поставки выросли на 19% и достигли $245 млн (19,1 млрд рублей).

Главными покупателями российской молочной продукции остаются страны постсоветского пространства. За январь — май на Казахстан, Белоруссию и Узбекистан пришлось 64,9% экспортных поставок в денежном выражении. При этом наиболее заметную динамику показали направления Ближнего Востока и Африки.

Так, например, поставки российской молочной продукции в Египет за пять месяцев выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет издание, еще сильнее увеличился экспорт в Тунис. За январь — май объем поставок в эту страну вырос в 10 раз год к году.

На сыры и творог пришлось 28% экспортной выручки, на кисломолочную продукцию — 23%, на мороженое — 15%. Молоко и сливки обеспечили 10%, а сухое молоко и сухая молочная сыворотка — по 8%. В 2025 году экспорт, напротив, снизился на 5%, до 1 млн тонн в молочном эквиваленте. При этом выручка от зарубежных поставок увеличилась с $521 млн (40,6 млрд рублей) до $599 млн (46,7 млрд рублей).

Ранее появилась информация, что Армения лишится почти 80% доходов от экспорта молочной продукции, если потеряет возможность поставлять ее России. Дело в том, что на российский рынок приходится $16 млн (1,3 млрд рублей) выручки от экспорта молочной продукции.