Ростех передал российским войскам новую партию боевых машин пехоты

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил Министерству обороны РФ новую партию боевых машин пехоты БМП-3, сообщили в пресс-службе корпорации. Отмечается, что объем поставки превысил ежемесячные показатели предыдущих месяцев текущего года, а техника передана в рамках гособоронзаказа.

Каждая машина оснащена усиленной защитой корпуса со всех сторон, включая верхнюю проекцию, а также усовершенствованным оборудованием для повышения мобильности и эффективности вооружения. Кроме того, все БМП-3 получили обновленные системы радиоэлектронной борьбы.

Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев отметил, что с начала спецоперации объемы поставок «Высокоточными комплексами» увеличились втрое. При этом облик машин постоянно дорабатывается с учетом боевого опыта: в этом году усилена защита днища от подрыва, а также повышена броневая стойкость кормовой и передней частей.

Ранее компания «РТ-Проектные технологии» Ростеха начала поставки мобильных убежищ гражданской обороны «КУБ-М» для промышленных предприятий. Сооружения быстро монтируются, защищают от взрывов, обвалов и отравляющих веществ.