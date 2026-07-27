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27 июля 2026 в 09:49

Ростех передал российским войскам новую партию боевых машин пехоты

«Высокоточные комплексы» поставили МО РФ партию БМП-3 с усиленной защитой

БМП-3 БМП-3 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил Министерству обороны РФ новую партию боевых машин пехоты БМП-3, сообщили в пресс-службе корпорации. Отмечается, что объем поставки превысил ежемесячные показатели предыдущих месяцев текущего года, а техника передана в рамках гособоронзаказа.

Каждая машина оснащена усиленной защитой корпуса со всех сторон, включая верхнюю проекцию, а также усовершенствованным оборудованием для повышения мобильности и эффективности вооружения. Кроме того, все БМП-3 получили обновленные системы радиоэлектронной борьбы.

Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев отметил, что с начала спецоперации объемы поставок «Высокоточными комплексами» увеличились втрое. При этом облик машин постоянно дорабатывается с учетом боевого опыта: в этом году усилена защита днища от подрыва, а также повышена броневая стойкость кормовой и передней частей.

Ранее компания «РТ-Проектные технологии» Ростеха начала поставки мобильных убежищ гражданской обороны «КУБ-М» для промышленных предприятий. Сооружения быстро монтируются, защищают от взрывов, обвалов и отравляющих веществ.

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