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27 июля 2026 в 09:59

Уволенная за слив данных в ИИ топ-менеджер потребовала 5 млн рублей

В Москве топ-менеджера фирмы уволили за разглашение тайны через ИИ DeepSeek

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Топ-менеджер московской инженерной фирмы была уволена с должности за разглашение конфиденциальной информации, в том числе через нейросеть DeepSeek. В суде ей не удалось добиться от компании выплаты «золотого парашюта», пишет РИА Новости.

Истец, проработавшая менее шести месяцев, зарабатывая ежемесячно более 800 тыс. рублей, обратилась в суд с требованием отменить приказ об увольнении. Она была готова согласиться на расторжение трудового договора «по соглашению сторон». В таком случае она получила бы компенсацию в размере 5 млн рублей.

По данным работодателя, женщина отправляла служебные документы по корпоративной электронной почте, ставя в скрытую копию свой личный адрес. Кроме того, она загрузила ряд служебных документов в ИИ, что создало угрозу перехвата сведений. Суд установил, что отправка конфиденциальных данных является серьезным нарушением трудовых обязанностей.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Закон также вводит две категории — суверенную и национальную фундаментальные модели.

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