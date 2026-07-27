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27 июля 2026 в 10:15

Найден новый метод терапии «неизлечимого» вида рака

В РУДН предложили лечить рак легкого радиацией и препаратом для диабетиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ученые Российского университета дружбы народов (РУДН) в составе международной группы предложили новый метод лечения рака легкого, который включает лучевую терапию с использованием ингибиторов PCSK9, применяемых для лечения диабета и снижения холестерина, сообщили в пресс-службе вуза. Аденокарцинома легкого является наиболее распространенной формой злокачественного новообразования легких, занимая лидирующие позиции среди всех видов рака как в России, так и в глобальном масштабе, передает РИА Новости.

Команда ученых создала in vitro культуры агрессивных раковых клеток с мутациями, делающими их нечувствительными к традиционным методам. С помощью генного редактора CRISPR/Cas9 были получены клетки-мутанты, которые затем облучали нейтронами и протонами в сочетании с препаратами, подавляющими фермент PCSK9. Эксперимент показал, что комбинация адронной терапии и ингибиторов уничтожает опухолевые клетки эффективнее стандартных схем.

Адронная терапия, пояснила сотрудник лаборатории РУДН Алена Ганцова, позволяет точечно воздействовать на больные клетки мощным пучком заряженных частиц, не повреждая здоровые ткани. Облучение проводилось на базе МРНЦ им. Цыба в Обнинске, и в обоих случаях — с нейтронами и протонами — комбинированная терапия продемонстрировала высокую эффективность. Результаты открывают перспективы для лечения пациентов с мутантными формами рака легкого.

Ранее сообщалось, что вейпы способствуют возникновению рака. Наибольшую угрозу представляют жидкости неизвестного происхождения, особенно те, которые содержат тетрагидроканнабинол и масляные добавки, в том числе ацетат витамина Е.

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РУДН
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