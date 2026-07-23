Онкологи объяснили, как вейпы вредят легким Онколог Гаркуша: вейпы могут привести к возникновению рака

Вейпы могут привести к возникновению рака, рассказали VSE42.RU заведующий отделением торакальной онкологии, врач высшей категории Александр Миклин и врач-онколог отделения торакальной онкологии, врач высшей категории Владислав Гаркуша. Они отметили, что многолетних исследований об использовании пока недостаточно.

Иными словами, считать вейпы безопасными нельзя, но утверждать, через сколько лет они приведут к развитию опухоли, наука пока не может, — объяснили специалисты.

Онкологи подчеркнули, что наибольшую угрозу представляют жидкости неизвестного происхождения. По словам специалистов, особо опасными можно считать такие вещества, как тетрагидроканнабинол, а также масляные добавки, в том числе ацетат витамина Е.

Ранее врач-пульмонолог Павел Бережанский рассказал, что даже при пассивном курении вейпов у детей в легких оседают вредные вещества. Он отметил, что воздействие дыма возможно на расстоянии до 10 метров.