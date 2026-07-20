Педиатр перечислил риски пассивного курения вейпов Педиатр Бережанский: при пассивном курении у детей в легких оседает глицерин

Даже при пассивном курении вейпов у детей в легких оседают вредные вещества, рассказал 360.ru врач-пульмонолог Павел Бережанский. Он отметил, что воздействие дыма возможно на расстоянии до 10 метров.

Вейпы содержат пропиленгликоль, глицерин, витамин Е как загуститель, ароматические углеводороды, которые не выводятся из легких, вызывают фиброз и поражение иммунитета, — рассказал Бережанский.

Педиатр подчеркнул, что длительное использование вейпов негативно влияет на репродуктивное здоровье мальчиков. По его словам, год регулярного использования электронных сигарет снижает вероятность иметь детей в будущем на 10–15%.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что курение вейпов может привести к инсульту. По его словам, главная опасность электронных сигарет кроется в неизвестности, так как точные исследования их воздействия на организм никогда не проводились.