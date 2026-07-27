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27 июля 2026 в 08:12

Беру баклажан и слоеное тесто: пирог на скорую руку с сыром — очень вкусно и просто

Фото: D-NEWS.ru
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Когда нужно быстро приготовить что-то сытное и красивое, этот пирог всегда выручает. Готовое слоеное тесто избавляет от лишних хлопот, а баклажаны, нежная сырная заливка и хрустящая золотистая корочка превращают простые продукты в блюдо, которое хочется готовить снова и снова.

Для приготовления понадобится: слоеное бездрожжевое тесто — 1 упаковка (400–500 г), баклажаны — 2 шт., твердый сыр или сулугуни — 100 г, яйца — 4 шт., молоко — 200 мл, чеснок — 1 зубчик, свежая петрушка или укроп — по вкусу, соль и черный молотый перец — по вкусу, растительное масло — 1-2 ст. л.

Баклажаны нарежьте кружочками или тонкими ломтиками, слегка посолите и оставьте на 15 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Запеките их с небольшим количеством растительного масла в духовке до легкой корочки. Слоеное тесто немного раскатайте и уложите в форму, формируя высокие бортики.

Сверху равномерно распределите баклажаны. Для заливки смешайте яйца, молоко, натертый сыр, измельченный чеснок, мелко нарезанную зелень, соль и перец. Залейте начинку приготовленной смесью и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 30–35 минут, пока пирог не станет золотистым, а заливка полностью не схватится.

Личный опыт

Мне особенно нравится использовать именно слоеное тесто — оно получается хрустящим по краям и отлично сочетается с мягкими баклажанами. Такой пирог одинаково хорош как горячим сразу из духовки, так и полностью остывшим на следующий день.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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