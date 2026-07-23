5 лучших способов заготовить баклажаны на зиму — от икры до тушения

Баклажан — это универсальный овощ, который хорош и свежим, и в заготовках. Он впитывает вкусы специй, чеснока и томата, а в закатках остается упругим и сочным. Есть много способов заготовить баклажаны на зиму: например, классическая икра, салаты с перцем и морковью, маринованные дольки. В нашей подборке поделились пятью разными способами сохранить этот овощ до холодов.

Универсальные советы

Для заготовок выбирайте молодые, плотные баклажаны с темной блестящей кожицей — они меньше горчат и лучше держат форму. Если баклажаны все же горчат, посыпьте их солью перед нарезкой и оставьте на 15–20 минут — горечь выйдет вместе с соком. Только промыть от соли не забудьте.

Уксус в салатах с баклажанами обязателен — он и консервирует, и размягчает горечь.

Рецепт № 1: икра из баклажанов — классика, которая не надоедает

5 лучших способов заготовить баклажаны на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Икру из баклажанов можно есть как самостоятельное блюдо, использовать как начинку для бутербродов или гарнир к картошке. В этом рецепте баклажаны не обжариваются, а запекаются в духовке — так они получаются особенно мягкими и ароматными.

3 кг баклажанов вымойте, нарежьте продольно, уложите на противень и запекайте в духовке при 190°С 30–40 минут, пока они не станут мягкими. В это время 3–4 крупные луковицы нарежьте мелко и пассеруйте. Головку чеснока измельчите.

Запеченные баклажаны остудите, снимите кожицу и нарежьте кубиками. В большой кастрюле смешайте баклажаны, лук, чеснок и влейте к ним 2 л томатного сока. Добавьте любимые приправы. Варите все вместе на слабом огне 40–50 минут, не забывая помешивать. За 5 минут до готовности добавьте пучок рубленой кинзы или петрушки. Разложите по стерилизованным банкам и закатайте.

Рецепт № 2: салат из баклажанов с болгарским перцем и морковью — яркий, хрустящий

Этот салат — настоящий кладезь вкусов. Баклажаны с перцем и морковью в томатной заливке получаются яркими и сытными. Открываешь банку — и сразу ужин готов.

2 кг баклажанов вымойте, нарежьте кружочками или кубиками. 1 кг болгарского перца избавьте от семян и нарежьте полосками. 1 кг лука нарежьте полукольцами, а 3–4 морковки натрите. В большой кастрюле смешайте все ингредиенты, добавьте 100 мл подсолнечного масла, 2 ст. л. соли и 4 ст. л. сахара. Залейте все 1 л томатного сока (или возьмите 500 г томатной пасты, разведенной до литра водой). Поставьте на средний огонь, дождитесь, пока закипит, убавьте мощность плиты и варите полчаса. Влейте 80 мл 9-процентного уксуса, перемешайте, проварите еще 5 минут. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Рецепт № 3: маринованные баклажаны — упругие, пикантные

Заготовки из баклажанов на зиму: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Этот рецепт — для тех, кто любит баклажаны с чесноком и зеленью. В маринаде они получаются упругими, напоминают маринованные грибы и отлично идут как закуска.

2 кг баклажанов вымойте, обсушите и нарежьте кружочками толщиной 1–1,5 см. Головку чеснока пропустите через пресс, пучок петрушки и укропа мелко нарубите. В кастрюле вскипятите 1 л воды с 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 5–6 горошинками черного перца и 2–3 лаврушками, затем влейте 100 мл 9-процентного уксуса. Опустите в маринад баклажаны и бланшируйте их 3–4 минуты, потом откиньте на дуршлаг.

В стерилизованные банки выкладывайте слоями баклажаны, пересыпая их чесноком и зеленью. Залейте горячим маринадом, закатайте и укутайте полотенцем, пока не остынут.

Рецепт № 4: тушеные баклажаны с овощами — густое рагу в банке

Это полноценное второе блюдо в банке. Открываешь, разогреваешь — и горячий ужин готов. Идеально для тех, кто не любит стоять у плиты.

2 кг баклажанов нарежьте крупными кубиками. Точно так же нарежьте 1 кг кабачков, 1 кг помидоров, 1 кг лука и 3–4 морковки. В кастрюле с толстым дном разогрейте 200 мл подсолнечного или оливкового масла, пассеруйте лук, засыпьте к нему морковь, потом баклажаны и кабачки. Через 10 минут добавьте помидоры (их можно предварительно натереть или пропустить через мясорубку).

Тушите все вместе на слабой мощности плиты 40–45 минут, помешивая. За 10 минут до готовности добавьте 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара и перец с лаврушкой по вкусу. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте.

Рецепт № 5: баклажаны, фаршированные перцем, — оригинальная закуска

Заготовки с баклажанами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Этот рецепт необычный и всегда удивляет гостей. Баклажаны нарезают продольно, заворачивают в них кусочки сладкого перца и заливают маринадом. Получается и вкусно, и красиво.

1,5 кг баклажанов нарежьте вдоль тонкими полосками (0,5–0,7 см) и обжарьте с двух сторон до мягкости. 3–4 крупных болгарских перца нарежьте на кусочки произвольной формы. Головку чеснока нарежьте пластинками, пучок петрушки и кинзы мелко нарубите. В каждую полоску баклажана заверните кусочек перца и чеснока, закрепите зубочисткой или просто плотно уложите в банку.

Приготовьте маринад: вскипятите 1 литр воды с 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, перцем и лаврушкой по вкусу, затем влейте 100 мл 9-процентного уксуса. Залейте горячим маринадом заготовки, стерилизуйте банки 15–20 минут, закатайте и укутайте.

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