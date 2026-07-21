Томатную пасту никогда не покупаю: варю густой томат — и в супы, и к макаронам, и просто как кетчуп

Томатную пасту никогда не покупаю: варю густой томат — и в супы, и к макаронам, и просто как кетчуп

Из спелых плодов получается густой, ароматный томат без уксуса, крахмала и магазинных добавок. Его можно использовать для борща, подлив, соусов и овощных блюд или просто пить как томатный сок.

Готовится все очень просто: помидоры достаточно перекрутить и хорошо уварить. Обычно из большой партии получается сразу несколько банок, поэтому запасов хватает практически до следующего сезона.

Для приготовления вам понадобится: спелые помидоры — 15 л измельченной массы, болгарский перец — 3–4 шт., соль — 3 ст. л., сахар — 4–5 ст. л.

Помидоры тщательно вымойте, нарежьте крупными кусочками и удалите плодоножки. Пропустите их через мясорубку с мелкой решеткой, перелейте получившуюся массу в большую кастрюлю и поставьте на огонь. После закипания варите томат не менее часа без крышки, периодически помешивая, чтобы лишняя влага постепенно испарялась.

За 30 минут до окончания приготовления добавьте мелко нарезанный болгарский перец, соль и сахар. Обязательно попробуйте томат: количество соли и сахара можно немного изменить в зависимости от сладости и кислотности помидоров. Горячую массу разлейте по заранее подготовленным чистым сухим банкам и сразу закатайте стерилизованными крышками. Укутывать банки не нужно. После полного остывания уберите их на хранение в прохладный подвал.

Личный опыт

Для более однородной консистенции готовый томат можно дополнительно пробить погружным блендером, но это необязательно. После мясорубки он и без того получается густым и приятным по текстуре, а сахар хорошо смягчает естественную кислинку помидоров.