Новогодний ужин без мяса: теплый салат с баклажанами и грибами

Ищете оригинальное и сытное постное блюдо для праздничного стола? Тогда вам точно понравится этот необычный теплый салат на Новый год. Он станет прекрасной альтернативой мясным закускам и согреет зимним вечером. Вместо классических сочетаний мы предлагаем редкий прием: запекание овощей не кусочками, а целыми плодами в фольге, что сохраняет бесподобный аромат и сок.

А главной изюминкой нашего теплого салата на Новый год станет добавление вяленых томатов в масле — они дадут яркую кислинку и средиземноморские нотки. Также используйте грибы вешенки, обжаренные с щепоткой копченой паприки — это придаст блюду легкий дымный акцент.

Ингредиенты:

2 средних баклажана;

2 сладких перца (желательно разных цветов);

250 г свежих вешенок;

4–5 вяленых томатов в масле;

2 зубчика чеснока;

1 веточка розмарина;

1 ч. л. копченой паприки;

соль, черный перец;

оливковое масло.

Целые баклажаны и перцы запеките в фольге до мягкости, очистите и нарежьте крупными полосками. Вешенки обжарьте с чесноком и розмарином, в конце присыпьте паприкой. Соедините все компоненты, добавьте нарезанные вяленые томаты и аккуратно перемешайте. Подавайте немедленно.

Этот салат доказывает, что изысканные теплые салаты на Новый год могут быть простыми в исполнении, но с характером. Он украсит ваш праздник и запомнится гостям гармонией дымных, нежных и пикантных вкусов.

