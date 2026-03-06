Никто не верит, что это так просто: котлеты из крабовых палочек с цукини

Крабовые палочки — и вкусные и полезные котлеты из них с цукини

Холодильник почти пуст, а семья уже ждет ужина — знакомая ситуация? Именно в такой момент рождаются рецепты, которые потом повторяют снова и снова. Котлеты с цукини на основе крабовых палочек — как раз из таких: быстро, бюджетно и неожиданно вкусно.

Редкость этого рецепта — в одном ингредиенте, который почти никто не добавляет в котлеты: белая паста мисо. Она не перебивает вкус, но дает ту самую умами-глубину, за которой обычно тянутся к дорогим продуктам.

Понадобятся крабовые палочки (200 г), молодой цукини (1 шт., около 180–200 г), куриное яйцо (1 шт.), белое мисо (1 ч. л.), кукурузный крахмал (2 ст. л.), чеснок (1 небольшой зубчик), свежий укроп (несколько веточек), белый молотый перец и соль по вкусу, растительное масло для жарки.

Цукини натирают на крупной терке и сразу отжимают через марлю — без этого шага котлеты расползутся на сковороде. Крабовые палочки тоже трут на терке, не режут: так масса получается однороднее. Все соединяют, вмешивают мисо и крахмал, лепят котлеты среднего размера и жарят на разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны — до уверенной золотистой корочки.

Подают сразу, пока хрустят. Хорошо рядом — сметана с лимонным соком или простой йогурт с зеленью.

Калорийность на 100 г: 118 ккал.

БЖУ: 8,2/5,4/9,1.

