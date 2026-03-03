Зимняя Олимпиада — 2026
Микроволновка спешит на помощь: готовим сырный ленивый пирог за 7 минут

Пироги в микроволновке — выпекаем быстрое сырное «ленивое» хачапури Пироги в микроволновке — выпекаем быстрое сырное «ленивое» хачапури Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется уютной домашней выпечки, а времени на возню с дрожжевым тестом категорически нет, на помощь приходит маленькая кухонная хитрость. Мало кто знает, но настоящий шеф-повар не побрезгует микроволновкой для быстрых пирогов. Главное — знать текстурный секрет, который превратит обычную лепешку в нежнейшее лакомство.

В этом рецепте используется необычный ингредиент — рикотта. В сочетании с сулугуни она дает невероятно мягкую, «тягучую» начинку, которая не вытекает и не становится резиновой при СВЧ-импульсе. Это идеальный вариант для тех, кто обожает пироги, но не хочет перегружать желудок тяжелым тестом.

Ингредиенты для «Ленивого» хачапури по-мингрельски в кружке:

  • рикотта (150 г) — для нежности;

  • сулугуни (50 г) — для соли и тягучести;

  • яйцо куриное (1 шт.) — связка;

  • мука кукурузная (2 ст. л. с горкой) — дает хруст и золотистость;

  • мука пшеничная (1 ст. л.) — для эластичности;

  • разрыхлитель (щепотка) — воздушность;

  • сливочное масло (20 г) — растопить;

  • укроп свежий (несколько веточек) — мелко порубить.

Способ приготовления (редкий метод):

В миске смешиваем рикотту, натертый сулугуни, яйцо и укроп. Отдельно соединяем оба вида муки и разрыхлитель. Вводим сухую смесь в сырную массу, добавляем растопленное масло и вымешиваем ложкой. Тесто получается липковатым, но это норма. Выкладываем его в смазанную маслом керамическую кружку или пиалу, заполняя только половину объема. Отправляем в микроволновку на 3 минуты при мощности 800 Вт. Готовый пирог легко выскальзывает из посуды — сверху он поджаристый, а внутри невероятно сочный.

Такие быстрые пироги выручают, когда нужно накормить семью сытно и оригинально. Подавать горячим, полив сверху сметаной или кусочком сливочного масла.

Это блюдо доказывает: даже в микроволновке можно создавать кулинарные шедевры, достойные ресторанного меню.

  • Калорийность на 100 г: 245 ккал.

  • БЖУ: 11,2/16,5/12,8.

Ранее мы делились рецептом домашнего мягкого сыра из кефира.

