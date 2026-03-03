Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 13:01

В «Острове Мечты» смонтировали самую высокую точку нового аттракциона

Фото: Пресс-служба Острова Мечты
В «Острове Мечты» смонтировали самую высокую точку экстремальной катальной горы. Ее можно сравнить с 17-этажным домом. Аттракцион оборудован системой вертикального запуска LSM. Длина маршрута составит более километра, а максимальная скорость катания — до 110 км/час.

В настоящий момент установлены опорные конструкции вертикального подъема и первой петли, выполняется установка частей трека для этих элементов. После установки данных частей аттракциона будут собираться элементы с противоположной стороны. Общая готовность аттракциона составляет 30%, — рассказал технический директор «Острова Мечты» Глеб Пауль.

Всего в аттракционе предусмотрено два поезда по 12 посадочных мест. Горку должны ввести в эксплуатацию уже предстоящим летом, она войдет в состав нового пространства. Аттракцион станет самым длинным и самым высотным среди похожих в России.

Ранее сообщалось, что в парке «Остров Мечты» открылся новый аттракцион — катальная гора «Гран-при Мечты». Футуристичные болиды будут развивать скорость до 50 км/ч, а их путь будет наполнен захватывающими виражами и внезапными ускорениями.

