«Остров Мечты» запустит акцию «Как я встретил…новых друзей»

18+

Парк развлечений «Остров Мечты» в честь 14 февраля запустит специальную акцию «Как я встретил… новых друзей». Проект поможет участникам найти компанию для получения впечатлений и нового опыта.

Акция будет доступна гостям от 18 до 35 лет. Участники смогут получить бумажные браслеты нескольких цветов — для каждого предусмотрен отдельный маршрут по парку, настроение и цели, которые помогут найти единомышленников и людей со схожими интересами.

Романтики смогут выбрать красный браслет — это маршрут для тех, кто ценит атмосферу, легкость и красивые моменты: неспешные прогулки, волшебные локации и аттракционы, где легко завязать разговор. Еще один вариант — зеленый браслет, для тех, кто ищет компанию друзей и не против командных приключений. Синий браслет подойдет тем, кто пришел в поисках адреналина.

Ранее в парке «Остров Мечты» открылся новый аттракцион — катальная гора «Гран-при Мечты». Футуристичные болиды будут развивать скорость до 50 км/ч, а их путь будет наполнен захватывающими виражами и внезапными ускорениями.