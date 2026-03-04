Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 05:15

Врач рассказала, какие продукты помогут справиться с авитаминозом весной

Диетолог Мизинова назвала замороженный перец главным источником витамина С

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Замороженный болгарский перец является основным источником витамина C, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, во избежание авитаминоза в весенний период также рекомендуется употреблять яблоки, цитрусовые и бананы.

Начало весны — это сложное время, когда очень мало овощей и фруктов еще сохраняют в себе достаточное количество витаминов, и наш рацион очень сильно из-за этого беднеет. Однако у нас есть фрукты длительного хранения — зимние сорта яблок. Сюда же можно отнести сезонные плоды, которые везут из стран, где их выращивают без пестицидов. Это некоторые цитрусовые и гранаты. Бананы, киви и авокадо всегда есть на наших прилавках. Но все-таки максимально витамин С сохраняется в замороженном болгарском перце, — поделилась Мизинова.

Она добавила, что зелень и микрозелень содержат множество витаминов и микроэлементов. По словам Мизиновой, также полезно включать в рацион ферментированные продукты. Диетолог отметила, что пациентам с железодефицитом рекомендуется употреблять мясо и субпродукты, заедая их квашеной капустой, богатой витамином C.

Не будем забывать, что у нас есть жирорастворимые витамины. Оставляем растительные масла. Про орехи тоже можно упомянуть. Но витамины из масел усваиваются лучше, нежели из орехов, так как они очень сложно перевариваются. Не забываем также о витамине D и микроэлементах, которые содержатся в белковых продуктах. Яйца с желтками и молочную продукцию нужно есть всегда, — резюмировала Мизинова.

Ранее нутрициолог Юлия Чернобровкина заявила, что весной следует включать в рацион продукты, богатые триптофаном и витаминами группы B. По ее словам, также важно помнить о риске дефицита магния.

