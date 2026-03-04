Гинеколог рассказала, какие анализы пациенткам пытаются продать под шумок

При отсутствии жалоб нет никакой необходимости сдавать анализы на все инфекции, передающиеся половым путем, заявила NEWS.ru гинеколог-эндокринолог, главный врач ООО «Медицинский центр АРклиник» Лилия Афанасьева. По ее словам, врачи иногда навязывают ненужные пациенту услуги.

Чекап — это профилактическое обследование организма с целью раннего выявления заболеваний и факторов риска. Как правило, это комплексное обследование, включающее множество позиций. Что действительно нужно, а что нам пытаются продать под шумок? Если вас ничего не беспокоит, вы всегда используете барьерную контрацепцию, по результатам цитологического исследования и мазка на микробиоценоз нет изменений, то необходимости в обследовании на тысячу ИППП нет, — предупредила Афанасьева.

По ее словам, анализ на уреаплазмоз, хотя и получил широкую известность, не имеет практического смысла. Как указала врач, давно установлено, что уреаплазма относится к условно-патогенной микрофлоре и не требует лечения при отсутствии явных симптомов и определенного уровня концентрации в организме.

Оценка метаболизма гормонов по слюне или генетические обследования — новомодный анализ. Но адекватной интерпретации нет, а что делать с неправильно работающими рецепторами — непонятно. Обследование на тромбофилические мутации, в свою очередь, — значимый анализ. Для приема оральных контрацептивов это актуально, а вот для заместительной терапии нет. Поэтому понадобится он не всем. Определение уровня магния в крови, фосфора, аминокислот — это дорого и не нужно, — заключила Афанасьева.

Ранее врач Александр Горячев заявил, что после 40 лет необходимо ежегодно сдавать общие анализы крови и мочи, чтобы обнаружить воспалительные процессы, анемию и проблемы с почками. По его словам, не менее важно контролировать уровень глюкозы, а также показатели холестерина и триглицеридов в крови.