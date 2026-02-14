«Чекап на 20 позиций»: как россиян обманывают с платными анализами — схемы

Обычная простуда подчас оборачивается для россиян большими тратами на различные обследования и анализы. Специалисты отмечают, что многие назначения на самом деле оказываются избыточными. Как пациентов разводят на деньги, можно ли этого избежать — в материале NEWS.ru.

Когда больному не нужно сдавать анализы

В большинстве случаев обычная респираторная вирусная инфекция (насморк, боль в горле, умеренная температура, ломота) проходит сама без «тяжелой артиллерии» и длинных списков анализов, рассказала NEWS.ru кардиолог, реабилитолог кандидат медицинских наук Мария Чайковская. По ее словам, проблема возникает в тех случаях, когда тревога пациента и коммерческое рвение клиник превращают неделю насморка в многотысячный счет.

«При типичном течении ОРВИ в первые три — пять дней анализы чаще всего не требуются. Врачу достаточно осмотра, оценки дыхания, температуры, общего состояния и факторов риска. Иногда медик может предложить тест на грипп или COVID-19, особенно если его результат может изменить тактику, например, у людей из групп риска», — пояснила собеседница.

Если у вас нет хронических заболеваний или причин, ослабляющих иммунитет, сдавать вообще ничего не надо, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-эндокринолог, автор Telegram-канала «Истории доктора Долгушина» Григорий Долгушин.

В каком случае пациенту нужно пройти обследование

Мы начинаем думать об анализах и уточняющей диагностике, если заболевание выходит из обычного сценария, отметила Чайковская.

«Это происходит, если симптомы не проходят или усиливаются через пять — семь дней, появилась вторая волна температуры после краткого улучшения или возникли специфические жалобы: сильная боль в ухе/пазухах, выраженная одышка, боль в груди, сильный или затяжной кашель с ухудшением самочувствия», — пояснила специалист.

Она отметила, что в такой ситуации, как правило, достаточно короткого набора исследований: общий анализ крови с лейкоформулой (помогает заподозрить бактериальное осложнение), а также С-реактивный белок — быстрый маркер воспаления, который позволяет оценить вероятность осложнений.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По словам Долгушина, если у человека есть хронические заболевания, стоит разобраться в возбудителе — сдать панель на ОРВИ (из слюны / мокроты / соскоба из зева). Если заболевание осложняется кашлем и одышкой, важно сделать как минимум рентген грудной клетки, чтобы исключить пневмонию, подчеркнул доктор.

За что не стоит платить при обычной простуде

Если течение болезни типичное, а вам предлагают чекап на 20 позиций, полезно задать вопрос: как результат этого теста изменит тактику лечения, пояснила Чайковская.

«Чаще всего в лишнем списке назначений встречаются панели на все вирусы сразу — обычно это не меняет лечение при легкой ОРВИ. Еще одно подобное назначение — иммунограмма на фоне простуды, которая, как правило, бесполезна. Во время инфекции иммунная система работает в режиме ответа, и оценка „статуса“ в этот момент редко дает клинически полезные выводы», — сообщила врач.

Она также отметила, что срочная проверка дефицитов во время острой фазы нередко вводит в заблуждение. «Воспаление искажает показатели, например, ферритин может повышаться как маркер воспаления», — сказала Чайковская.

Проводить комплексные обследования при частых простудах с целью профилактики развития аллергических и аутоиммунных заболеваний в будущем в корне неверно, сообщила NEWS.ru оториноларинголог Валентина Харитонова. По ее словам, следует помнить, что вирусные заболевания вызваны вирусами, поэтому бактериологические посевы на флору с определением чувствительности к антибиотикам не нужны.

В начале ОРВИ нет никакого смысла сдавать общий анализ крови на всякий случай, подчеркнул в разговоре с NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. Кроме того, не нужно сдавать C-реактивный белок, различные сложные ПЦР-панели на десятки различных вирусов, посев из зева.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В абсолютном большинстве случаев не требуется проверка антител на различные инфекции. Эти анализы, взятые на старте болезни, как правило, никак не повлияют на тактику лечения. А раз так, они не нужны», — заключил Малых.

Зачастую именно во время ОРВИ монетизируются ненужные анализы, подтвердил в беседе с NEWS.ru врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов.

«На всякий случай проверим иммунный статус — это классический развод. На всякий случай поищем признаки присоединения бактериальной инфекции — из той же оперы. Не нужно самостоятельно сдавать никакие анализы. Их может назначить врач, если у него имеются веские основания и он может объяснить, что именно хочет узнать, какие сомнения развеять», — пояснил эксперт.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев ОРВИ проходят самостоятельно без последствий.

«По этой причине существует огромная противопростудная индустрия. Грех не примазаться к гарантированно успешному результату, а потом важно сказать, что, мол, видите, вы выздоровели, значит, наше средство помогло. В науке такое называется корреляцией, когда процессы существуют одновременно во времени и пространстве, но не обязательно связаны причинно-следственной связью, которую нужно доказывать отдельно», — добавил он.

