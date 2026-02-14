«Чекап на 20 позиций»: как россиян обманывают с платными анализами — схемы

Обычная простуда подчас оборачивается для россиян большими тратами на различные обследования и анализы. Специалисты отмечают, что многие назначения на самом деле оказываются избыточными. Как пациентов разводят на деньги, можно ли этого избежать — в материале NEWS.ru.
Когда больному не нужно сдавать анализы
В большинстве случаев обычная респираторная вирусная инфекция (насморк, боль в горле, умеренная температура, ломота) проходит сама без «тяжелой артиллерии» и длинных списков анализов, рассказала NEWS.ru кардиолог, реабилитолог кандидат медицинских наук Мария Чайковская. По ее словам, проблема возникает в тех случаях, когда тревога пациента и коммерческое рвение клиник превращают неделю насморка в многотысячный счет.
«При типичном течении ОРВИ в первые три — пять дней анализы чаще всего не требуются. Врачу достаточно осмотра, оценки дыхания, температуры, общего состояния и факторов риска. Иногда медик может предложить тест на грипп или COVID-19, особенно если его результат может изменить тактику, например, у людей из групп риска», — пояснила собеседница.
Если у вас нет хронических заболеваний или причин, ослабляющих иммунитет, сдавать вообще ничего не надо, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-эндокринолог, автор Telegram-канала «Истории доктора Долгушина» Григорий Долгушин.
В каком случае пациенту нужно пройти обследование
Мы начинаем думать об анализах и уточняющей диагностике, если заболевание выходит из обычного сценария, отметила Чайковская.
«Это происходит, если симптомы не проходят или усиливаются через пять — семь дней, появилась вторая волна температуры после краткого улучшения или возникли специфические жалобы: сильная боль в ухе/пазухах, выраженная одышка, боль в груди, сильный или затяжной кашель с ухудшением самочувствия», — пояснила специалист.
Она отметила, что в такой ситуации, как правило, достаточно короткого набора исследований: общий анализ крови с лейкоформулой (помогает заподозрить бактериальное осложнение), а также С-реактивный белок — быстрый маркер воспаления, который позволяет оценить вероятность осложнений.
По словам Долгушина, если у человека есть хронические заболевания, стоит разобраться в возбудителе — сдать панель на ОРВИ (из слюны / мокроты / соскоба из зева). Если заболевание осложняется кашлем и одышкой, важно сделать как минимум рентген грудной клетки, чтобы исключить пневмонию, подчеркнул доктор.
За что не стоит платить при обычной простуде
Если течение болезни типичное, а вам предлагают чекап на 20 позиций, полезно задать вопрос: как результат этого теста изменит тактику лечения, пояснила Чайковская.
«Чаще всего в лишнем списке назначений встречаются панели на все вирусы сразу — обычно это не меняет лечение при легкой ОРВИ. Еще одно подобное назначение — иммунограмма на фоне простуды, которая, как правило, бесполезна. Во время инфекции иммунная система работает в режиме ответа, и оценка „статуса“ в этот момент редко дает клинически полезные выводы», — сообщила врач.
Она также отметила, что срочная проверка дефицитов во время острой фазы нередко вводит в заблуждение. «Воспаление искажает показатели, например, ферритин может повышаться как маркер воспаления», — сказала Чайковская.
Проводить комплексные обследования при частых простудах с целью профилактики развития аллергических и аутоиммунных заболеваний в будущем в корне неверно, сообщила NEWS.ru оториноларинголог Валентина Харитонова. По ее словам, следует помнить, что вирусные заболевания вызваны вирусами, поэтому бактериологические посевы на флору с определением чувствительности к антибиотикам не нужны.
В начале ОРВИ нет никакого смысла сдавать общий анализ крови на всякий случай, подчеркнул в разговоре с NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. Кроме того, не нужно сдавать C-реактивный белок, различные сложные ПЦР-панели на десятки различных вирусов, посев из зева.
«В абсолютном большинстве случаев не требуется проверка антител на различные инфекции. Эти анализы, взятые на старте болезни, как правило, никак не повлияют на тактику лечения. А раз так, они не нужны», — заключил Малых.
Зачастую именно во время ОРВИ монетизируются ненужные анализы, подтвердил в беседе с NEWS.ru врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов.
«На всякий случай проверим иммунный статус — это классический развод. На всякий случай поищем признаки присоединения бактериальной инфекции — из той же оперы. Не нужно самостоятельно сдавать никакие анализы. Их может назначить врач, если у него имеются веские основания и он может объяснить, что именно хочет узнать, какие сомнения развеять», — пояснил эксперт.
По его словам, в подавляющем большинстве случаев ОРВИ проходят самостоятельно без последствий.
«По этой причине существует огромная противопростудная индустрия. Грех не примазаться к гарантированно успешному результату, а потом важно сказать, что, мол, видите, вы выздоровели, значит, наше средство помогло. В науке такое называется корреляцией, когда процессы существуют одновременно во времени и пространстве, но не обязательно связаны причинно-следственной связью, которую нужно доказывать отдельно», — добавил он.
