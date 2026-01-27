Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Терапевт оценил необходимость антибиотиков при лечении гриппа

Терапевт Кондрахин: антибиотики не нужны при лечении гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Антибиотики не нужны при лечении гриппа, рассказал «Ридусу» врач-терапевт Андрей Кондрахин. Он напомнил, что препарат исключили из перечня, который входит в стандарт лечения.

В предыдущих регулирующих документах рассматривалось лечение ОРВИ и гриппа как общие методы борьбы с вирусными заболеваниями. Здесь мы рассматриваем грипп отдельно, как положено. Антибиотики абсолютно правильно туда не вошли, поскольку в такой ситуации они уже не нужны, — рассказал Кондрахин.

Врач отметил, что, в соответствии с новыми нормативными документами, продолжительность лечения в стационаре также сократили с 15 до 9 дней. По его словам, из перечня также исключили антигистаминные препараты.

Ранее врач Роман Козлов рассказал, что пациентам не следует самостоятельно назначать себе антибиотики, поскольку это может привести к развитию устойчивости у бактерий. По его словам, из-за этого эффективность доступных антибиотиков снижается.

