Терапевт оценил необходимость антибиотиков при лечении гриппа

Антибиотики не нужны при лечении гриппа, рассказал «Ридусу» врач-терапевт Андрей Кондрахин. Он напомнил, что препарат исключили из перечня, который входит в стандарт лечения.

В предыдущих регулирующих документах рассматривалось лечение ОРВИ и гриппа как общие методы борьбы с вирусными заболеваниями. Здесь мы рассматриваем грипп отдельно, как положено. Антибиотики абсолютно правильно туда не вошли, поскольку в такой ситуации они уже не нужны, — рассказал Кондрахин.

Врач отметил, что, в соответствии с новыми нормативными документами, продолжительность лечения в стационаре также сократили с 15 до 9 дней. По его словам, из перечня также исключили антигистаминные препараты.

Ранее врач Роман Козлов рассказал, что пациентам не следует самостоятельно назначать себе антибиотики, поскольку это может привести к развитию устойчивости у бактерий. По его словам, из-за этого эффективность доступных антибиотиков снижается.