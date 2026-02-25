Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 17:42

Эпидемиолог напомнила, как эффективно защититься от гриппа

Эпидемиолог Труш призвала избегать массовых скоплений людей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Своевременное мыть рук и соблюдение личной гигиены, а также избегание массовых скоплений людей помогут защититься от гриппа и ОРВИ, заявила «Радио 1» эпидемиолог Зинаида Труш. Она посоветовала регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку.

Чаще мойте руки, используйте медицинские маски в местах скопления людей, избегайте тесных контактов и не трогайте грязными руками нос, глаза и рот. Главное — гигиена, дистанция, проветривание, здоровый сон и питание. Это защитит от большинства респираторных заболеваний, — отметила Труш.

Помимо качественного сна и сбалансированного питания, важны умеренные физические нагрузки, добавила врач. По ее словам, именно осенняя вакцинация и соблюдение вышеуказанных мер остаются главными способами защиты от простуды.

Ранее врач Наталья Савицкая заявила, что полноценное питание и соблюдение календаря прививок помогут укрепить иммунитет. Она отметила, что также важны физическая активность и режим сна.

ОРВИ
грипп
здоровье
заболевания
