Эпидемиолог напомнила, как эффективно защититься от гриппа

Своевременное мыть рук и соблюдение личной гигиены, а также избегание массовых скоплений людей помогут защититься от гриппа и ОРВИ, заявила «Радио 1» эпидемиолог Зинаида Труш. Она посоветовала регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку.

Чаще мойте руки, используйте медицинские маски в местах скопления людей, избегайте тесных контактов и не трогайте грязными руками нос, глаза и рот. Главное — гигиена, дистанция, проветривание, здоровый сон и питание. Это защитит от большинства респираторных заболеваний, — отметила Труш.

Помимо качественного сна и сбалансированного питания, важны умеренные физические нагрузки, добавила врач. По ее словам, именно осенняя вакцинация и соблюдение вышеуказанных мер остаются главными способами защиты от простуды.

Ранее врач Наталья Савицкая заявила, что полноценное питание и соблюдение календаря прививок помогут укрепить иммунитет. Она отметила, что также важны физическая активность и режим сна.