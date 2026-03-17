Врач перечислила главные весенние аллергены

Плесневелые грибы и пыльца являются главными весенними аллергенами, предупредила врач — иммунолог-аллерголог Надежда Логина. В разговоре с «Ямал-медиа» специалист подчеркнула, что в этот период цветут орешник, кустарники и береза.

Пыльца это очень легкая субстанция, она может перемещаться на большие расстояния — до тысячи километров в зависимости от метеорологических условий и розы ветров, — пояснила Логина.

Плесневелые грибы тем временем содержатся в атмосфере круглый год. По словам специалиста, в период тепла они особенно активны — их размножению способствует прелая листва. Снег тоже представляет опасность — при таянии он создает агрессивную среду из-за накопленных тяжелых металлов и различных загрязнений. Логина предупредила, что это грозит повреждением защитного барьера кожи.

Ранее пульмонолог Елена Пятикова заявила, что в период обострения аллергии следует исключить из рациона продукты-аллергены. К ним относятся мед, прополис, яблоки, груши, сливы, абрикосы, вишня, клубника и орехи. Также немаловажно отказаться от курения и алкоголя, заключила врач.