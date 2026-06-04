ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 13:48

Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося ребенка в Петербурге

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося трехлетнего ребенка, сообщает «Петербург2». Мальчик пропал во время прогулки с матерью.

Сообщается, что он исчез с детской площадки в Приморском районе. Женщина сразу обратилась к патрулю Росгвардии. В поисках были задействованы все патрули вневедомственной охраны.

Один из экипажей заметил мальчика недалеко от перекрестка Омской улицы и Ланского шоссе. Сотрудники успокоили малыша и отвели его обратно к матери.

Ранее сообщалось, что спасательные службы обследовали около 115 километров акватории и береговой линии реки Амур в поисках 10-летней девочки. Ребенок пропал без вести вблизи села Богородское после того, как лодка с двумя пассажирами на борту перевернулась.

Регионы
Санкт-Петербург
дети
Росгвардия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
Путин заявил, что проблемы ВСУ ведут к утрате Украиной территорий
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
«По восходящей»: Путин оценил отношения с Казахстаном
«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге
Медведев раскрыл, будут ли США вливать деньги в Украину
Эксперт оценил последствия иранского кризиса для мировой экономики
Лантратова потребовала от ООН осудить удары ВСУ по мирным гражданам
Памятник Булгакову снесли в Киеве
Депутат бундестага от АдГ ответил на критику за визит на ПМЭФ
«Круг замкнулся»: Лавров о непоследовательности США по вопросу Украины
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.