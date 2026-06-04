Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося ребенка в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося трехлетнего ребенка, сообщает «Петербург2». Мальчик пропал во время прогулки с матерью.

Сообщается, что он исчез с детской площадки в Приморском районе. Женщина сразу обратилась к патрулю Росгвардии. В поисках были задействованы все патрули вневедомственной охраны.

Один из экипажей заметил мальчика недалеко от перекрестка Омской улицы и Ланского шоссе. Сотрудники успокоили малыша и отвели его обратно к матери.

Ранее сообщалось, что спасательные службы обследовали около 115 километров акватории и береговой линии реки Амур в поисках 10-летней девочки. Ребенок пропал без вести вблизи села Богородское после того, как лодка с двумя пассажирами на борту перевернулась.