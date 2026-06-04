ВСУ нанесли удар по пригородному поезду с пассажирами Пасечник: ВСУ атаковали поезд, следовавший из Луганска в Лантратовку

ВСУ нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск — Лантратовка в ЛНР, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник. По его словам, жертв нет. В момент атаки в поезде находились 13 пассажиров.

В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск — Лантратовка. В нем находились 13 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. Все пассажиры были оперативно эвакуированы, — сказано в сообщении.

Утром 4 июня в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь уничтожили более 270 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.

До этого уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что новые удары ВСУ по мирной инфраструктуре и гражданским лицам в Крыму стали очередным актом государственного терроризма со стороны Киева. Омбудсмен выразила соболезнования родным погибших и пожелала выздоровления раненым.