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04 июня 2026 в 14:27

ВСУ нанесли удар по пригородному поезду с пассажирами

Пасечник: ВСУ атаковали поезд, следовавший из Луганска в Лантратовку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ВСУ нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск — Лантратовка в ЛНР, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник. По его словам, жертв нет. В момент атаки в поезде находились 13 пассажиров.

В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск — Лантратовка. В нем находились 13 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. Все пассажиры были оперативно эвакуированы, — сказано в сообщении.

Утром 4 июня в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь уничтожили более 270 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.

До этого уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что новые удары ВСУ по мирной инфраструктуре и гражданским лицам в Крыму стали очередным актом государственного терроризма со стороны Киева. Омбудсмен выразила соболезнования родным погибших и пожелала выздоровления раненым.

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