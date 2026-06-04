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04 июня 2026 в 14:10

Россиянка оказалась на операционном столе из-за кома волос в желудке

Ni Mash: в Нижнем Новгороде из желудка девушки удалили ком волос

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Ком волос из желудка пациентки достали врачи больницы № 5 в Нижнем Новгороде, сообщил Telegram-канал Ni Mash. 18-летняя девушка обратилась за медицинской помощью, жалуясь на симптомы анемии.

После проведения обследования медики выяснили, что причиной ее состояния стал трихобезоар — плотный ком из волос. В моменты сильного стресса девушка жевала свои волосы. Они не переваривались и постепенно накапливались в желудке, образуя комок.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова заявила, что в процессе приема пищи крайне важно совершать не менее 30 жевательных движений для обеспечения нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Она подчеркнула, что такой подход позволяет организму легче справляться с поступившими продуктами и извлекать из них максимум питательных веществ.

До этого семейный врач Анастасия Самойлова рассказала, что ощущение тяжести и вздутие живота могут указывать на хеликобактериоз. По ее словам, о наличии бактерий также нередко сигнализируют постоянная изжога и запах из ротовой полости. Самойлова отметила, что жалобы на желудок — одни из самых частых в медицинской практике.

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