30 апреля 2026 в 06:45

Врач назвала первые признаки для проверки на хеликобактериоз

Врач Самойлова: тяжесть и вздутие живота могут быть симптомами хеликобактериоза

Ощущение тяжести и вздутие живота могут указывать на хеликобактериоз, заявила NEWS.ru семейный врач Анастасия Самойлова. По ее словам, о наличии бактерий также нередко сигнализируют постоянная изжога и запах из ротовой полости.

Жалобы на желудок — одни из самых частых в медицинской практике. Часто дискомфорт списывают на «неправильную еду» или стресс. Однако за банальной изжогой может скрываться хеликобактериоз. Его классические симптомы — это голодные боли, представляющие собой сосущее чувство в животе, которые проходят после еды, но возвращаются через пару часов. При этом возникают тяжесть и вздутие — ощущение, что пища «стоит» в желудке даже после небольшой порции. Также может появиться неприятный запах изо рта, — предупредила Самойлова.

Она подчеркнула, что бактерии могут годами существовать в желудке, не проявляя симптомов, но при этом повреждая защитный слой слизи и вызывая хронические воспалительные процессы, такие как гастриты, язвы и даже рак. По словам врача, при первых признаках проблем важно определить их причину с помощью дыхательного теста или анализа кала на антиген, чтобы избежать осложнений.

Ранее гастроэнтеролог Инга Колесник заявила, что шашлык из индейки и курицы легче всего усваивается организмом и не вредит желудочно-кишечному тракту. По ее словам, свинина и купаты, напротив, в больших количествах могут вызывать проблемы с пищеварением.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
