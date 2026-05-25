25 мая 2026 в 19:12

«Требуем освобождения»: Захарова о задержании митрополита Илариона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москва требует незамедлительно освободить задержанного в Чехии митрополита Илариона, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Также дипломат призвала прекратить сфабрикованное разбирательство против него, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Требуем безусловного немедленного освобождения митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства, — говорится в заявлении.

Захарова подчеркнула, что обвинения против митрополита надуманны. По ее словам, Москва расценивает задержание священнослужителя как срежиссированную провокацию.

24 мая 2026 года в Карловых Варах был остановлен автомобиль, в котором находились митрополит Иларион и сопровождавший его оператор. По словам митрополита и его защиты, сотрудники полиции не объяснили причины остановки и сразу провели досмотр транспортного средства. В ходе осмотра в багажнике были обнаружены четыре контейнера с веществом белого цвета, происхождение которого предстоит установить экспертизе. Митрополит Иларион назвал произошедшее провокацией.

Ранее пресс-секретарь российского посольства в Праге Богдан Василивицкий заявил, что посольству известно о задержании митрополита. Также сообщается, что власти Чехии предоставили консульский доступ к митрополиту РПЦ Илариону в день его задержания.

Европа
МИД РФ
Мария Захарова
митрополит Иларион
разбирательство
Чехия
