«Требуем освобождения»: Захарова о задержании митрополита Илариона

Москва требует незамедлительно освободить задержанного в Чехии митрополита Илариона, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Также дипломат призвала прекратить сфабрикованное разбирательство против него, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Требуем безусловного немедленного освобождения митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства, — говорится в заявлении.

Захарова подчеркнула, что обвинения против митрополита надуманны. По ее словам, Москва расценивает задержание священнослужителя как срежиссированную провокацию.

24 мая 2026 года в Карловых Варах был остановлен автомобиль, в котором находились митрополит Иларион и сопровождавший его оператор. По словам митрополита и его защиты, сотрудники полиции не объяснили причины остановки и сразу провели досмотр транспортного средства. В ходе осмотра в багажнике были обнаружены четыре контейнера с веществом белого цвета, происхождение которого предстоит установить экспертизе. Митрополит Иларион назвал произошедшее провокацией.