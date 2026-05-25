Американист объяснил, почему Трамп заинтересован в победе над Кубой Политолог Мирзаян: Трампу нужна победа над Кубой, чтобы прикрыть провал в Иране

Возможная операция США по захвату контроля над Кубой дала бы Вашингтону возможность оправдаться за провал на Ближнем Востоке, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-международник, американист Геворг Мирзаян. Он считает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наверняка хотел бы сделать это перед ноябрьскими выборами в конгресс.

Кубинская операция рассматривается Белым домом как попытка закрыть свой провал на Ближнем Востоке. Причем сделать это необходимо перед промежуточными выборами в Конгресс США. С точки зрения и социологии, и экономики победа на Кубе, если она будет достигнута, станет более весомым фактором в глазах населения, чем поражение в Иране, — считает Мирзаян.

Однако пока Трамп рассчитывает, что ему удастся «продавить» кубинские власти на уступки лишь за счет угрозы применения силы, подчеркнул американист. Если Гавана сдастся, Вашингтон воспримет это как победу, уверен он.

Если же нет, то Трампу придется принимать сложные решения — либо начинать военную операцию, либо признать свое поражение, — заключил политолог.

Ранее стало известно, что в Карибское море вошла ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Nimitz. Командование ВС США подтвердило проведение учений в регионе, не уточняя точных задач.