Рубио прокомментировал свое участие в президентской гонке США Рубио отказался обсуждать свое участие в выборах в президенты США

Госсекретарь США Марко Рубио отказался отвечать на вопрос о возможном участии в президентских выборах, передает India Today. Во время беседы у политика спросили, намерен ли он баллотироваться на пост президента США в 2028 году.

На это я не отвечаю, — сказал госсекретарь США.

При этом Рубио отметил, что доволен своей нынешней работой. По его словам, должность главы американского внешнеполитического ведомства полностью его устраивает. Госсекретарь США назвал свою работу «замечательной». Он также заявил, что не может представить в американской политике должность лучше.

Ранее Рубио рассказал, что на переговорах с Ираном произошел значительный прогресс. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

До этого сообщалось, что проект нового соглашения между США и Ираном, которое ожидает одобрения обеих сторон, включает прекращение огня. Также в документе есть пункты об обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах.