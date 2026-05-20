20 мая 2026 в 23:54

«Добро пожаловать!»: в Карибское море зашла авианосная ударная группа США

Авианосная ударная группа ВМС США Nimitz вошла в Карибское море

Фото: Handout/U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press
Южное командование ВМС США сообщило о входе в Карибское море авианосной ударной группы. Ее возглавляет атомный авианосец USS Nimitz, говорится в публикации армии в социальных сетях.

Добро пожаловать в Карибский бассейн, авианосная ударная группа Nimitz! — указано в сообщении.

В состав группы также входят эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent. В командовании подчеркнули, что Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру. Он «обеспечивал стабильность» и «защищал демократию» в Тайваньском проливе и Персидском заливе, уточнили авторы.

Накануне США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал эти обвинения не имеющими правовых оснований и заявил, что их цель — оправдать военную агрессию против острова.

Ранее CNN уточнил, что уголовное преследование одного из лидеров Кубинской революции стало очередным примером использования американским Минюстом инструментов правосудия против глав государств, неугодных Вашингтону. Обвинения, включающие убийство и уничтожение воздушного судна, были зарегистрированы в электронной базе федерального суда Южного округа штата Флорида.

