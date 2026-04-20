20 апреля 2026 в 06:06

Три человека погибли при ударе ВС США по судну в Карибском море

Южное командование Вооруженных сил США сообщило о ликвидации трех человек на борту судна, предположительно перевозившего наркотики в Карибском море. Удар был нанесен объединенной оперативной группой по целям, которые в Пентагоне назвали «террористическими организациями».

Инцидент произошел после того, как разведка подтвердила причастность судна к наркотрафику. По данным американских военных, судно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотиков в акватории Карибского моря.

В ходе операции все трое мужчин, находившихся на борту и квалифицированных как «наркотеррористы», были убиты. Вашингтон традиционно ведет активную борьбу с незаконным оборотом наркотиков в этом регионе, который является одним из ключевых транзитных коридоров для кокаина из Южной Америки в США и Европу.

Подробности о том, каким именно оружием был нанесен удар и были ли на судне обнаружены запрещенные вещества, пока не раскрываются. Официальных комментариев от властей стран Карибского бассейна по поводу инцидента не поступало.

Ранее президент США Дональд Трамп указал, что после завершения операции в Иране Вашингтон может обратить внимание на Кубу. По его словам, островное государство уже длительное время страдает от плохого управления и находится в кризисе.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

