Американист оценил планы Трампа на Кубу после завершения конфликта в Иране

Потенциал США по смене власти на Кубе ограничен из-за участия в военном конфликте с Ираном, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, большинство американских боевых кораблей на сегодняшний день задействованы на Ближнем Востоке.

[Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) отчаянно ищет стратегию выхода из ближневосточного конфликта и уже не в первый раз за последнюю неделю вспоминает про ситуацию на Кубе. Возможно, он полагает, что если ему не удалось устроить смену режима и быструю победу над Ираном, то можно переключиться обратно на Карибский бассейн и устраивать свержение власти у кубинцев. Проблема в том, что сейчас, конечно, у Трампа возможности несколько ограничены. Все-таки он отправил огромное количество военных кораблей на Ближний Восток, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что для организации военной эскалации против Кубы США должны будут вернуть военные суда в Карибское море. По словам политолога, этот процесс займет значительное время. При этом, по словам эксперта, на Кубе уже прошел пик экономического и топливного кризиса.

Трамп, конечно, пытается поднимать тему Кубы не потому, что там есть какие-то серьезные природные ресурсы, на которые он положил глаз, как это было в Венесуэле или в Иране. Это связано с тем, что остров с точки зрения символизма — очень важная мишень для Соединенных Штатов. Все-таки уже 60 лет американцы пытаются устроить смену режима, пока безуспешно. Это тот незакрытый гештальт, который тянется у США с конца 50-х годов. Поэтому, если там придут к власти проамериканские силы, то, конечно, Трамп это может представить грандиозной победой, — резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что после завершения операции в Иране США могут обратить внимание на Кубу. По его словам, островное государство уже длительное время страдает от плохого управления и находится в кризисе.