ВС России нанесли удар по военным аэродромам Украины

30 мая 2026 в 12:24

ВС России нанесли удар по военным аэродромам и объектам ТЭК Украины

ВС России нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве указали, что использовалось высокоточное оружие, а также БПЛА.

В МО указали, что также огонь велся по объектам ТЭК, которые использовались в интересах украинской армии. Все цели были поражены.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, — отметили в министерстве.

Ранее российские войска в период с 23 по 29 мая нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным целям на Украине, о чем информировали в Министерстве обороны РФ. Атаки стали ответом на террористические удары украинской стороны по гражданским объектам на территории России.

До этого стало известно, что во время освобождения Лесного в Днепропетровской области российские военные уничтожили до двух взводов пехоты ВСУ, 12 автомобилей и более 30 гексакоптеров «Баба-яга». В боях участвовали военнослужащие 430-го мотострелкового полка 29-й армии группировки войск «Восток». В Минобороны РФ обе новости не комментировали.

