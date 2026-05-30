ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 12:15

СК раскрыл подробности обнаружения тела сапбордистки в Омске

Тело пропавшей Симочкиной из Омска и два сапа обнаружили в затоне на реке Иртыш

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тело пропавшей Ольги Симочкиной и два сапборда нашли в затоне на Иртыше в Омске, сообщили в СУ СК по Омской области. На месте обнаружения тела работают следователи.

Сегодня в ходе организованных поисковых мероприятий в затоне реки вблизи пос. Николаевка в Омске было обнаружено тело пропавшей женщины и два сапа, — сказано в сообщении.

Симочкина и Анатолий Бойко ушли из дома на бульваре Архитекторов в Омске и отправились кататься на сапбордах по Иртышу. Спустя два дня родственники сообщили об их исчезновении. Известно, что Ольга и Анатолий уже устраивали подобные путешествия. Год назад они преодолели маршрут по Иртышу от Усть-Заостровки до Старого Кировска. Также пара сплавлялась на сапах по реке Ай на Урале.

Ранее в Омской области нашли тело Бойко, пропавшего после прогулки на сапах. Мужчину обнаружили возле поселка Николаевка недалеко от места старта. Также пара сапбордистов попала в объектив камеры перед исчезновением. На кадрах видно, как они выходят из подъезда дома на бульваре Архитекторов с большими туристическими сумками.

Регионы
Омск
Иртыш
ЛизаАлерт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.