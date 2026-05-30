СК раскрыл подробности обнаружения тела сапбордистки в Омске

Тело пропавшей Ольги Симочкиной и два сапборда нашли в затоне на Иртыше в Омске, сообщили в СУ СК по Омской области. На месте обнаружения тела работают следователи.

Симочкина и Анатолий Бойко ушли из дома на бульваре Архитекторов в Омске и отправились кататься на сапбордах по Иртышу. Спустя два дня родственники сообщили об их исчезновении. Известно, что Ольга и Анатолий уже устраивали подобные путешествия. Год назад они преодолели маршрут по Иртышу от Усть-Заостровки до Старого Кировска. Также пара сплавлялась на сапах по реке Ай на Урале.

Ранее в Омской области нашли тело Бойко, пропавшего после прогулки на сапах. Мужчину обнаружили возле поселка Николаевка недалеко от места старта. Также пара сапбордистов попала в объектив камеры перед исчезновением. На кадрах видно, как они выходят из подъезда дома на бульваре Архитекторов с большими туристическими сумками.