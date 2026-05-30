30 мая 2026 в 12:12

Балицкий назвал число пострадавших при атаках ВСУ на Запорожскую область

Балицкий: два человека пострадали при атаках ВСУ на Запорожскую область за сутки

Евгений Балицкий Евгений Балицкий Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Два человека пострадали при ударах ВСУ по Запорожской области за последние сутки, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в МАКСе. По его словам, зафиксировано 14 фактов атак украинских БПЛА. Он добавил, что в нескольких районах области повреждены гражданские автомобили.

За прошедшие сутки зафиксировано 14 фактов целенаправленных атак БПЛА противника на населенные пункты Запорожской области, пострадали два человека, — написал Балицкий.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные заминировали участок трассы «Новороссия» на границе Херсонской и Запорожской областей, в результате подрыва снаряда погиб водитель КамАЗа. По имеющимся данным, вражеский гексакоптер «Баба-яга» сбросил мины на проезжую часть и обочины.

До этого Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар по зданию школы в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Он отметил, что пострадавших в результате атаки нет. Губернатор добавил, что два человека погибли, еще шесть пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область за сутки.

