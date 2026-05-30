В России зафиксировали массовые сбои в работе DeepSeek

Чат-бот на базе искусственного интеллекта DeepSeek испытывает сбои по всей России, сообщает «Сбой.рф». Сегодня, 30 мая, о жалобах сообщили 478 раз, а за вчерашний день — 1297 раз.

Чаще всего с неполадками сталкивались в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Также о сбоях сообщали пользователи из Башкортостана, Челябинской и Нижегородской областей.

Ранее технический сбой произошел в работе сервисов Промсвязьбанка: со стороны клиентов поступило около 100 жалоб. Чаще всего с неполадками сталкивались жители Москвы, Пермского и Красноярского краев, а также Калужской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

До этого россияне пожаловались на проблемы в работе сервисов Российских железных дорог. Всего за сутки количество обращений о неполадках достигло 97. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежской области.

Также с масштабным сбоем столкнулась телекоммуникационная компания «Ростелеком». Чаще всего о проблемах сообщали клиенты из Москвы, Московской и Самарской областей. Жалобы также поступали из Приморского края и Белгородской области.