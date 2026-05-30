ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 13:05

Финский политик посоветовал Каллас лечить психику

Мема: Каллас стоило бы усилить лечение психики, а не санкции против России

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Chen Binjie/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Финский политик Армандо Мема из партии «Альянс свободы» призвал главу евродипломатии Каю Каллас сосредоточиться на собственном психическом здоровье вместо введения санкций против России. Москва, по мнению Мемы, не представляет угрозы для Европы, написал он в соцсети Х.

По сообщению политика, расследование инцидента с беспилотником в Румынии еще не закончено. Однако «лидеры ЕС и все коррумпированные европейские СМИ пришли к выводу, что беспилотник был российским». Мема отметил, что подобные инциденты происходят всякий раз, как ЕС планирует выделить Украине крупные финансовые средства, и это не совпадение.

Каллас призвала усилить санкции и давление на Россию после инцидента с беспилотником в Румынии. Единственное, что нужно усилить, — это лечение психического здоровья Каи Каллас, у нее галлюцинации, и она говорит вещи, в которых нет смысла, — констатировал Мема.

Ранее Каллас заявила, что Европа должна быть представлена на переговорах по урегулированию украинского конфликта. По ее словам, страны — участницы Евросоюза якобы имеют право «настаивать на уступках от России».

Тем временем представитель МИД РФ Мария Захарова ответила строчкой из советского шлягера на заявления Каллас. Поводом стали ее слова о том, что Евросоюз намерен требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по Украине.

Европа
Кая Каллас
Россия
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.