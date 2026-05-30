Финский политик посоветовал Каллас лечить психику Мема: Каллас стоило бы усилить лечение психики, а не санкции против России

Финский политик Армандо Мема из партии «Альянс свободы» призвал главу евродипломатии Каю Каллас сосредоточиться на собственном психическом здоровье вместо введения санкций против России. Москва, по мнению Мемы, не представляет угрозы для Европы, написал он в соцсети Х.

По сообщению политика, расследование инцидента с беспилотником в Румынии еще не закончено. Однако «лидеры ЕС и все коррумпированные европейские СМИ пришли к выводу, что беспилотник был российским». Мема отметил, что подобные инциденты происходят всякий раз, как ЕС планирует выделить Украине крупные финансовые средства, и это не совпадение.

Каллас призвала усилить санкции и давление на Россию после инцидента с беспилотником в Румынии. Единственное, что нужно усилить, — это лечение психического здоровья Каи Каллас, у нее галлюцинации, и она говорит вещи, в которых нет смысла, — констатировал Мема.

Ранее Каллас заявила, что Европа должна быть представлена на переговорах по урегулированию украинского конфликта. По ее словам, страны — участницы Евросоюза якобы имеют право «настаивать на уступках от России».

Тем временем представитель МИД РФ Мария Захарова ответила строчкой из советского шлягера на заявления Каллас. Поводом стали ее слова о том, что Евросоюз намерен требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по Украине.