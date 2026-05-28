28 мая 2026 в 11:31

Захарова ответила на дерзкие слова Каллас строчкой из советского шлягера

Фото: МИД РФ
Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила в своем Telegram-канале строчкой из советского шлягера на заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас. Поводом стали ее слова о том, что Евросоюз намерен требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по Украине.

Напомнило строчку «тихо сам с собою я веду беседу», — написала Захарова.

Ранее Каллас заявила, что Европа должна быть представлена на переговорах по урегулированию украинского конфликта. По ее словам, страны-участницы Евросоюза якобы имеют право «настаивать на уступках от России».

Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз не выходил на Россию с инициативой провести переговоры. Брюссель ищет переговорщиков, но инициатив по организации контактов у него нет.

До этого первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Каллас лишь позорит себя, выдвигая абсурдные требования в адрес России. По его словам, если чиновница полагает, что Москва с надеждой ждет переговоров с ЕС, то она глубоко заблуждается.

